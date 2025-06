Dix candidats sont en lice pour le siège vacant à l'exécutif

A Genève, dix candidats sont en lice pour décrocher le siège laissé vacant au Conseil d'Etat suite à la démission d'Antonio Hodgers. Le premier tour de cette élection complémentaire aura lieu le 28 septembre prochain.

Les listes ont été publiées lundi par la Chancellerie d'Etat. En plus des cinq candidats déjà déclarés, soit Xavier Magnin pour Le Centre - Les Vert'libéraux, Nicolas Walder pour le PS et les Vert-e-s, Maikl Gerzner pour le MCG, Lionel Dugerdil pour l'UDC et Rémy Pagani pour l'Union populaire figurent cinq autres candidatures hors partis traditionnels.

Anastasia-Natalia Ventouri, déjà candidate à l'exécutif en 2023 défend la liste Ensemble pour l'Evolution, Olivier Pahud, également candidat en 2023 mène la liste Evolution Suisse alors que Philippe Oberson, un candidat également habitué des élections, s'affiche sur la liste Le peuple d'Abord. Rémi Baudoui (Genève. Peut mieux faire) et Béatrice Berthet A Porta (LOCAL, bien sûr! What else!) sont aussi dans la course.

/ATS