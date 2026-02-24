Doris Leuthard nommée présidente de la fondation pour Crans-Montana

Doris Leuthard prend la présidence de la fondation Beloved, créée à la suite du drame de Crans-Montana. L'ancienne présidente de la Confédération a été désignée, mardi, par les membres du Conseil d'Etat valaisan.

Le conseil de fondation compte neuf membres, 'des personnalités reconnues pour leur expertise et leur engagement, en particulier dans les domaines de la médecine, de la prise en charge des victimes et de l’accompagnement humain', précise un communiqué de l'Etat du Valais diffusé, mardi. Elle compte notamment en son sein un délégué des familles des victimes françaises. Des démarches sont en cours pour désigner son pendant italien.

L’Etat du Valais prévoit de doter la fondation d’un capital initial d’un million de francs. Le patrimoine de la fondation sera également constitué de dons de collectivités publiques, de personnes privées et d’autres organismes. A ce stade, les promesses de dons se montent à environ 17 millions de francs, dont 10 millions souhaités par le Conseil d'Etat.

/ATS