Douce nuit dans le canton d'Uri sous l'effet du föhn

La nuit dernière, les températures ont été particulièrement douces pour la saison sous l'effet du föhn. Les services météorologiques de SRF ont mesuré 17 degrés à Altdorf, dans le canton d'Uri, à minuit.

La douceur de l'air s'est plus particulièrement fait sentir en Suisse orientale et dans les vallées à föhn du massif alpin. Sur la montagnette de l'Ütliberg, près de Zurich, le mercure indiquait encore 12,8 degrés. Ces conditions devraient se maintenir. La barre des 20 est d'ordre du possible la nuit prochaine, selon SRF.

/ATS