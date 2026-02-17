Drame de Crans-Montana: victimes soignées à l'étranger rapatriées

De premières victimes du drame de Crans-Montana soignées à l'étranger vont être rapatriées ...
Drame de Crans-Montana: victimes soignées à l'étranger rapatriées

Drame de Crans-Montana: victimes soignées à l'étranger rapatriées

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Des premières victimes du drame de Crans-Montana soignées à l'étranger vont être rapatriées en Suisse. La plupart d'entre elles seront d'abord transférées dans un hôpital spécialisé, puis dans une clinique de réadaptation.

Alors que certaines personnes soignées à l'étranger sont encore dans un état critique, d'autres pourront être rapatriées ou sortir de l'hôpital ces prochains jours, indique l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) mardi dans un communiqué.

'Il semble que toutes les personnes domiciliées en Suisse pourront effectuer leur réadaptation dans le pays', précise l'OFPP. Les cliniques de la Suva à Bellikon (SG) et à Sion (VS) ont augmenté leurs capacités en conséquence. Confédération et cantons coordonnent les transferts.

Actuellement, 36 patients, dont 16 de nationalité suisse et 5 de nationalité étrangère domiciliés en Suisse, sont traités à l'étranger. Seize se trouvent en France, douze en Italie, cinq en Allemagne et trois en Belgique.

/ATS
 

