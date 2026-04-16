Drame du « Constellation »: pas de procureur extraordinaire nommé

Le bureau du Ministère public (MP) du canton du Valais a refusé de nommer un procureur extraordinaire ...
Drame du « Constellation »: pas de procureur extraordinaire nommé

Drame du

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le bureau du Ministère public (MP) du canton du Valais a refusé de nommer un procureur extraordinaire dans l'affaire de Crans-Montana. La démarche de Me Garen Ucari, agissant pour la famille d'une victime du drame, n'a pas trouvé l'écho favorable souhaité.

Le 9 février 2026, Me Garen Ucari avait requis la désignation d’un ou de plusieurs procureurs extraordinaires hors du canton du Valais pour instruire de la cause. Le bureau du Ministère public, composé des chefs des offices régionaux, a rejeté cette demande par décision du 15 avril.

'Le drame de Crans-Montana est un événement extraordinaire, avec une composante internationale, un très important retentissement médiatique pour lequel la responsabilité pénale d’élus et d’employés de l’administration cantonale ou communale peut être mise en cause. Le cahier des charges de l’Office central prévoit que ce genre d’affaires lui soit attribué', a souligné le bureau dans sa décision communiqué à la presse, jeudi. 'De plus, cet office a été renforcé avec des ressources humaines supplémentaires.'

/ATS
 

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