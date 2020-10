Drame familial à Prilly (VD): un mari blesse grièvement sa femme puis se tue

Un drame familial a eu lieu jeudi vers midi dans un appartement à Prilly (VD). Un Suisse de 64 ans a grièvement blessé son épouse avec une arme à feu. Le mari a ensuite retourné l'arme contre lui et est décédé sur place, a indiqué la police dans un communiqué.

Blessée à la poitrine, la victime, une femme de nationalité turque de 42 ans, a réussi à sortir de l'appartement. Elle a trouvé refuge dans un commerce situé en bas de l'immeuble avec ses deux filles de 14 et 20 ans, détaille la police vaudoise.

Sur place, les policiers lui ont porté secours avant qu'elle ne soit rapidement transportée en ambulance au CHUV de Lausanne. Selon la police, son pronostic vital est engagé.

Après avoir agressé sa femme, le mari est, lui aussi, descendu dans la rue, avec son arme. A l'arrivée des forces de l'ordre, il l'a retournée contre lui. Il est décédé sur place.

Tentative d'homicide

Le drame s'est déroulé dans un appartement du centre-ville en face d'un centre commercial. Un important dispositif policier a été mis en place et le trafic routier a été interrompu dans le quartier jusqu'à environ 15h30, a précisé un porte-parole de la gendarmerie vaudoise, Alexandre Bisenz.

Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide et devra éclaircir le déroulement et les circonstances exactes de ce drame. La procureure a confié les investigations aux inspecteurs de la brigade criminelle de la police de sûreté.

L'événement a nécessité l'engagement de nombreuses patrouilles de la gendarmerie vaudoise (dont le DARD et la brigade canine), de la Police de l'Ouest lausannois, d'inspecteurs de la Police de sûreté (brigade police scientifique et brigade criminelle) et de deux ambulances.

