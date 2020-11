Duel PDC - PCSI pour le 5e siège avec les Verts en embuscade

Les Jurassiens choisissent dimanche leurs cinq ministres lors du second tour de l'élection au Gouvernement dans un contexte marqué par la crise du Covid-19. Les regards se portent sur le PDC qui tentera de regagner son 2e siège à l'exécutif perdu en mars.

L'enjeu de ce second tour de l'élection au Gouvernement jurassien est donc de savoir qui du PDC Stéphane Babey ou du ministre PCSI David Eray occupera le 5e siège à l'exécutif, les quatre premiers paraissant promis aux ministres sortants.

Lors du premier tour, les quatre ministres étaient arrivés en tête dans un mouchoir de poche: le PDC Martial Courtet devançait la socialiste Nathalie Barthoulot, la seconde socialiste Rosalie Beuret Siess et le PLR Jacques Gerber.

Le second candidat du PDC Stéphane Babey avait terminé à la 5e place, devançant le ministre chrétien-social indépendant (PCSI) David Eray de 734 voix. Le PDC conserve ainsi ses chances de retrouver son 2e siège avec la candidature du maire d'Alle.

Réflexe régionaliste

De l'avis des observateurs, le ministre de l'environnement David Eray est fragilisé par des dossiers sensibles comme les éoliennes, la géothermie profonde ou l'attribution des lignes de bus. Au PCSI, on s'appuie sur la sensibilité régionale pour le faire réélire.

En cas d'échec de David Eray, les Franches-Montagnes n'auraient plus de représentant au gouvernement. Il s'agirait d'une première depuis l'entrée en souveraineté du canton du Jura en 1979.

Verts en embuscade

Les Verts pourraient jouer dimanche les trouble-fête avec Céline Robert-Charrue Linder, arrivée au 7e rang le 18 octobre. Fort de leur succès au Parlement, ils ont décidé de se maintenir dans la course et pourraient prendre des voix au ministre PCSI.

Pour ce second tour, les Verts et le PS soutiennent mutuellement leurs candidates. Cette alliance a pour objectif de doter le canton du Jura d'un gouvernement à majorité de gauche et féminine. Le PDC et le PLR appellent à voter pour leurs candidats respectifs mais aussi pour ceux du centre-droit en général.

Pas de centre de presse

Au regard de la situation sanitaire, la Chancellerie a encouragé les électeurs à voter par correspondance. Pour les partis, il a été très difficile de faire campagne en raison de la pandémie. Les actions sur le terrain n'ont guère été possibles. Les candidats attendront les résultats chez eux ou dans un local en très petit comité.

Les autorités jurassiennes ont décidé de renoncer à mettre sur pied un centre de presse à l'Hôtel du Parlement et du Gouvernement en raison de la situation jugée particulièrement préoccupante. La photo officielle des nouveaux élus sera faite à 16h30 au Campus Strate J à Delémont.

/ATS