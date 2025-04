E-trottinettes: nombreuses blessures à la tête dans des accidents

Les accidents de trottinettes électriques provoquent souvent des blessures à la tête, au visage ou au haut du corps. Les conducteurs de ces engins roulent souvent sans casque. L'alcool est la cause d'accident la plus fréquente, avertit mardi le bpa.

Entre 2019 et 2023, 400 usagers de trottinettes électriques ont été grièvement blessés et sept ont perdu la vie, selon le Bureau de prévention des accidents (bpa). Trois quarts des accidents sont des accidents individuels.

Quant aux collisions, elles sont dues le plus souvent à des refus de priorité. Dans près de la moitié de ces dernières, l’usager de la trottinette électrique n’a pas respecté les règles de priorité.

Plus de trois quarts (77%) des victimes d'accidents graves sont des hommes. En général, ce moyen de locomotion est utilisé surtout par des personnes jeunes et des hommes, relève le bpa.

Alcool et vitesse

Le bpa appelle les conducteurs de trottinettes électriques à renoncer à consommer de l’alcool avant d’utiliser un tel engin. Une faible quantité d’alcool suffit déjà à altérer la capacité de conduire, affirme-t-il.

La consommation d'alcool est en effet la cause de 39% des accidents individuels, selon l'étude du bpa. Viennent ensuite les catégories 'inattention et distraction' (20%) et 'vitesse' (9%).

Plus la vitesse de la trottinette est élevée, plus le risque de chute est grand et plus les blessures sont susceptibles d’être graves, ajoute le bpa. Les trottinettes électriques admises à la circulation permettent d’atteindre des vitesses pouvant aller jusqu’à 20 km/h.

Le bpa rappelle par ailleurs que les trottinettes électriques sont soumises aux mêmes règles que les vélos électriques lents, à savoir: éclairage allumé même de jour, obligation d’emprunter les pistes et bandes cyclables ainsi qu’autorisation de rouler sur les trottoirs uniquement si c’est également permis pour les vélos.

/ATS