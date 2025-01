Eglise catholique: l'aide aux victimes est désormais indépendante

L'aide aux victimes d'abus commis au sein de l'Eglise catholique est désormais indépendante de l'Eglise. Cette tâche revient aux services reconnus par les cantons. De plus, les candidats au travail pastoral seront soumis à une évaluation psychologique.

Mercredi, la conférence des évêques suisses (CES), la Conférence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ) et la Conférence des Unions des Ordres et des autres communautés de vie consacrée (KOVOS) ont présenté dans un communiqué les nouvelles mesures contre les abus sexuels au sein de l'Eglise catholique. La principale concerne l'aide aux victimes qui est désormais indépendante et uniformisée pour toute la Suisse.

Depuis le début de l’année, les services de signalement ecclésiaux ne proposent plus leur propre aide aux victimes, mais les renvoient systématiquement aux services d’aide reconnus dans les cantons. Les personnes concernées peuvent ainsi s’adresser à des spécialistes indépendants. Les services d’aide et leurs offres sont publiés sur www.aide-aux-victimes.ch.

/ATS