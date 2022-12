Elargissement du Rhône et nouvelles digues dans le Chablais

Un nouveau projet lié à la troisième correction du Rhône est mis à l'enquête publique. Il concerne le secteur des Iles des Clous, entre Yvorne (VD) et Vouvry (VS), où il est notamment prévu de renforcer les digues et d'élargir le fleuve.

Erodée, la digue actuelle en rive gauche sera d'abord renforcée. Il est ensuite prévu de construire un nouvel ouvrage de protection en rive droite, le long de la bordure extérieure de la forêt des Iles des Clous.

'Ces réalisations permettront de protéger durablement les communes d'Yvorne et de Vouvry contre le risque de rupture de digues', estime vendredi l'Etat de Vaud dans son communiqué.

L'autre projet majeur consiste à élargir le Rhône sur un tronçon de plus de deux kilomètres, le faisant passer par endroits de 50 à 300 mètres. Il s'agit d'un premier pas vers l'élargissement total du fleuve dans le Chablais, prévu à terme sur plus de quinze kilomètres.

Relancer la biodiversité

L'enjeu touche aussi à la biodiversité, sachant que la forêt, inscrite à l'inventaire fédéral des zones alluviales, n'est plus connectée au fleuve. Avec l'élargissement, le Rhône pourra plus librement 'divaguer dans la forêt et créer des milieux naturels diversifiés, propices au développement de nombreuses espèces végétales et animales', poursuit le communiqué.

Situé en bordure de la nouvelle digue prévue en rive droite, le Grand Canal a été intégré au projet. Il fera l'objet de travaux de renaturation, avec notamment un tracé plus sinueux. Il est aussi prévu de déplacer la route pour les agriculteurs.

Projet à 100 millions

Ces différents travaux sont devisés à 100 millions de francs. Ils seront financés par les cantons de Vaud et du Valais à hauteur d'environ 20% chacun. Une subvention fédérale de 55 à 60% est attendue. Les communes participent également pour 2 à 3%, selon les principes définis dans chaque canton.

Le projet est porté par l'Entreprise de correction fluviale Rhône 3 (ECF-R3) sur le canton de Vaud et par le Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE) sur le canton du Valais.

L'enquête publique court du 30 décembre au 30 janvier 2023. Le dossier pourra être consulté dans les communes d'Yvorne et Vouvry, mais aussi sur le site internet de l'Etat de Vaud. Une séance d'information publique est prévue à Vouvry le 18 janvier.

/ATS