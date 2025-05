Émeutes autour de l'ancienne caserne de Zurich

Des émeutiers ont allumé plusieurs incendies et attaqué la police et les pompiers dans la nuit de vendredi à samedi autour du Kasernenareal, en ville de Zurich. La police a utilisé des balles en caoutchouc, du gaz irritant et un canon à eau. Un policier a été blessé.

Peu après 00h35, la police municipale de Zurich a été informée qu'un conteneur était en feu dans la zone de l'ancienne caserne, a-t-elle annoncé samedi. Peu après ce premier incident, d'autres incendies ont été signalés, comme un scooter en feu, puis des conteneurs et des barricades routières.

Lors des opérations d'extinction, la police et les pompiers ont été visés à plusieurs reprises par des personnes cagoulées munies de pétards et de bouteilles en verre. Lorsque les policiers ont quitté les lieux vers 04h00 du matin, ils ont à nouveau été massivement attaqués.

Un agent a été blessé et a dû recevoir des soins à l'hôpital. Le montant des dégâts matériels ne peut pas encore être chiffré.

