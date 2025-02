En cas de trêve en Ukraine, la Suisse peut fournir 200 soldats

L'armée suisse pourrait mettre à disposition 200 soldats pour une mission de paix dans la zone frontalière entre l'Ukraine et la Russie dans un délai de neuf à douze mois, déclare son chef Thomas Süssli. Il cite en exemple l'engagement militaire suisse au Kosovo.

Interrogé dimanche dans le SonntagsBlick, M. Süssli rappelle qu'il faut faire la distinction entre les missions de maintien de la paix et les missions de renforcement de la paix. Les missions de renforcement de la paix imposent la paix par la force des armes, un scénario qui n'entre pas en ligne de compte pour un déploiement suisse, précise le commandant de corps.

Mais, ajoute-t-il, la Suisse peut participer à une mission de maintien de la paix, qui présuppose un cessez-le-feu ainsi que l'accord de la Russie et de l'Ukraine pour l'envoi d'une force de paix de l'ONU.

'Si nous recevions le mandat de participer à une mission, nous élaborerions un concept de formation pour entraîner nos soldats et les préparer à l'engagement. Ensuite, nous commencerions à recruter et à former les militaires', souligne M. Süssli.

Logistique et services sanitaires

L'utilisation d'armes ne serait autorisée que dans une situation de légitime défense, note-t-il. C'est au Conseil fédéral et au Parlement de décider du mandat, ajoute-t-il.

Il existe différentes tâches envisageables pour des soldats suisses dans le cadre d'une mission de paix, relève le militaire. 'Ce qui est déterminant, ce sont les exigences de l'ONU et les décisions prises par le Conseil fédéral et le Parlement'. Et la Suisse est bien équipée dans le domaine de la logistique et des services sanitaires, note-t-il.

Le chef de l'armée suisse avertit que la Russie pourrait être prête en 2027 déjà à déstabiliser encore plus l'Europe et à laisser le conflit s'envenimer. Pour la Suisse, ajoute-t-il, ce scénario serait particulièrement critique, car le système de missiles antiaériens Patriot et les nouveaux avions de combat F-35 ne seront livrés qu'après 2027.

/ATS