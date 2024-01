Entre 7 et 20 ans de prison pour les braqueurs d'un fourgon à Nyon

Les six auteurs du braquage d'un convoi de fonds près de Nyon (VD) en 2017 écopent de peines allant de 7 à 20 ans de prison ferme. Le verdict a été prononcé vendredi par la Cour d'assises du Rhône à Lyon, en l'absence de trois des accusés, en fuite depuis un an.

Les six hommes, âgés de 39 à 54 ans et originaires pour la plupart de la banlieue lyonnaise, avaient attaqué en mai 2017 un transport de fonds sur une bretelle d'autoroute entre Genève et Lausanne, près de Nyon. Ils s'étaient fait passer pour des policiers, équipés de brassards et de gyrophares. Puis, sous la menace de fusils d'assaut, ils avaient ligoté les convoyeurs avant de les emmener dans les coffres de deux voitures. Une fois du côté français de la frontière, ils avaient contraint l'un d'entre eux à ouvrir le fourgon.

Les six malfaiteurs, qui étaient sans le savoir sous surveillance depuis neuf mois, ont été arrêtés en flagrant délit quatre heures après les faits dans une villa de Haute-Savoie. Ils se trouvaient en possession de billets de banque de différentes devises, de quatre lingots d'or et de plusieurs milliers de pierres précieuses, pour une valeur totale évaluée à plus de 40 millions de francs.

Cette affaire s'inscrit dans une série d'assauts spectaculaires de convoyeurs, imputés au banditisme lyonnais et perpétrés en terres vaudoises entre 2017 et 2019. Outre Nyon, des braquages ont eu lieu au Mont-sur-Lausanne, à Daillens, La Sarraz et Chavornay. Ces attaques ont cessé lorsque le Conseil d'Etat vaudois a durci les règles pour le transport de fonds. Si la plupart des suspects sont jugés en France, des procès ont déjà eu lieu dans le canton de Vaud. Ils ont abouti sur des condamnations d'un Algérien et de deux Genevois, respectivement pour les attaques du Mont-sur-Lausanne et Chavornay.

/ATS