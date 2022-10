Environ 300'000 francs récoltés à la Marche de l'espoir

La 31e Marche de l'espoir de Terre des Hommes (TdH) a eu lieu dimanche à Genève. Près de 3500 enfants ont marché l'équivalent du tour de la Terre, récoltant ainsi environ 300'000 francs pour la scolarisation des enfants en Inde.

Après deux éditions exclusivement digitales en raison de la pandémie de Covid-19, les enfants étaient un peu moins nombreux qu'en 2019. En famille et entre amis, ils ont marché sous un soleil radieux le long du quai du Mont-Blanc, sur le parcours traditionnel, a indiqué TdH.

Le montant récolté permettra à TdH de défendre le droit à l'éducation des enfants en Inde, où il 'est de plus en plus bafoué', selon Christophe Roduit, secrétaire général de l'organisation. La pandémie de Covid-19 a eu un grand impact sur leur scolarisation.

L'organisation va poursuivre son travail en Inde avec ses huit partenaires locaux pour que les enfants les plus défavorisés puissent aller à l'école, au lieu d'être victimes d'exploitation ou de mariage précoce. Jusqu'à présent, 36'500 enfants bénéficient d'activités d'éducation, de protection contre toute forme de violence et de participation aux décisions qui les concernent.

Marche digitale

La manifestation de dimanche fait suite à la sensibilisation de TdH auprès de 30'000 écoliers du canton de Genève et de France voisine. Des animations et discussions ont porté sur les problématiques du respect des droits de l'enfant et des jeunes en Inde.

Mise en place les deux dernières années, la Marche digitale se déroule jusqu'au 20 novembre. Les enfants ne pouvant être présents dimanche comptabilisent les kilomètres qu'ils parcourent lors d'activités sportives ou de promenades.

/ATS