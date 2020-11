Epileptique, le premier ours du parc d'Arosa a été euthanasié

Le premier pensionnaire du refuge pour ours maltraités est mort à Arosa (GR). L'institution a soulagé le plantigrade Napa de ses souffrances mercredi matin. Agé de 14 ans, l'animal était épileptique. Il avait été amené dans le parc grison en provenance de Serbie.

La maladie de Napa avait été diagnostiquée en juin dernier, indique le parc 'Pays des ours' d'Arosa. L'animal a subi plusieurs crises d'épilepsie par la suite. En octobre, les vétérinaires ont constaté que l'effet des médicaments diminuait et que l'ours souffrait manifestement. La fondation Arosa Bären et l'organisation Quatre pattes qui dirigent le parc ont donc décidé d'abréger ses souffrances.

'Avec Napa, nous avons perdu le premier ours charismatique à Arosa', regrette le président de la fondation, Pascal Jenny, cité dans le communiqué. Une partie de ses cendres sera dispersée dans la station grisonne. Un jour de commémoration sera organisé l'an prochain en son souvenir.

Napa a été lourdement maltraité avant de quitter la Serbie. Il vivait dans un cirque aujourd'hui fermé dans la ville de Srbobran. L'équipe de sauveteurs d'Arosa Bären l'a trouvé dans une cage minuscule, rouillée et remplie de déchets, sans aucune protection contre le soleil et la pluie. Le plantigrade adulte ne pouvait alors même pas se lever sur ses pattes dans sa cage.

/ATS