Eric Nussbaumer et Eva Herzog reçus à Liestal avant la fête à Bâle

Les festivités de l'élection du président du Conseil national Eric Nussbaumer (PS/BL) et de la présidente du Conseil des Etats Eva Herzog (PS/BS) ont commencé mercredi à Liestal. Elles doivent se poursuivre en commun sur le Rhin et à Bâle.

Arrivés en train depuis Berne, le duo et leurs invités ont été accueillis en fin de matinée dans le chef-lieu de Bâle-Campagne. Un cortège officiel a suivi à travers la ville.

La journée doit se poursuivre notamment à bord d'un bateau sur le Rhin à destination de Bâle. Un cortège, une réception officielle et un dîner de gala attendent les présidents des deux Chambres fédérales et leurs invités dans la cité rhénane. Le coût des festivités atteint 480'000 francs, financés partiellement par les deux cantons et la ville de Liestal.

Eric Nussbaumer et Eva Herzog ont été élus lundi. La Bâloise est la sixième femme à présider le Conseil des Etats. Concours de circonstances, les deux présidents viennent des deux Bâles et du même parti, le PS.

