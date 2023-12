Erreurs de calcul à l'OFS: aucune violation du devoir de diligence

Aucune violation du devoir de diligence n'a été constatée à l'Office fédéral de la statistique (OFS) lors des élections fédérales, conclut l'enquête administrative ordonnée par Alain Berset. Il n'y a pas eu non plus de faute professionnelle ou de violation de contrat.

Les résultats publiés le 22 octobre par l'OFS étaient erronés. Des voix ont été comptées plusieurs fois dans trois cantons. Un correctif a été publié trois jours plus tard. Le président de la Confédération Alain Berset a alors ordonné une enquête administrative sur cette affaire.

Le rapport confirme que cette erreur de calcul est due à une erreur de programmation dans un script d'importation, indique vendredi le Conseil fédéral. Il constate que 'l'assurance qualité et le contrôle sont en principe garantis, mais qu'ils ont partiellement échoué dans ce cas'.

Les ressources en personnel de la section responsable à l'OFS n'étaient pas suffisantes. Il aurait fallu plus de personnes pour procéder à des tests plus approfondis avant le 22 octobre et des vérifications plus rapides le jour même.

