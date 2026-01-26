Etat du Valais: 10 millions attribués aux victimes et leurs proches

Le Conseil d'Etat valaisan va doter la fondation qui va voir le jour pour aider les victimes de l'incendie de Crans-Montana et leurs proches de 10 millions de francs. L’Etat du Valais réglera aussi les frais funéraires et de rapatriement des personnes décédées.

Le Canton a choisi d'appliquer les recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS). Celles-ci prévoient notamment l’octroi rapide, coordonné et sans formalité administrative de l’aide prévue par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI).

L'Etat du Valais débloquera l’aide financière aux victimes sans attendre l’évaluation d’une prise en charge des coûts par des assurances, qui s'effectuera par la suite.

La CDAS considère comme victimes, outre les personnes décédées ou blessées, celles qui se trouvaient dans l’établissement au moment de l’événement, celles qui y ont pénétré pour sauver quelqu’un, ainsi que celles qui se trouvaient à proximité immédiate du drame et qui craignaient pour l’intégrité physique d’un proche, dans le bar.

/ATS