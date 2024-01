Etat islamique: deux Suisses visés par un acte d'accusation du MPC

Deux personnes, une double nationale suisse-espagnole de 59 ans et un Suisse de 69 ans, sont visés par un acte d'accusation du Ministère public de la Confédération (MPC). Il leur est reproché d'avoir soutenu financièrement l'Etat islamique.

Les deux parents sont accusés d'avoir soutenu financièrement leur fils parti combattre pour l'EI en Syrie en 2015, indique jeudi le MPC dans un communiqué. Une procédure pénale est en cours contre le jeune homme de 29 ans qui se trouve actuellement retenu par les forces kurdes en Syrie.

Le MCP accuse les deux prévenus d'avoir envoyé plus de 50'000 francs à leur fils et d'autres membres de l'organisation terroriste interdite entre septembre 2016 et mai 2019. Les deux parents domiciliés dans le canton de Genève savaient que leur fils combattait pour l'EI et qu'il n'avait pas besoin de beaucoup d'argent pour subvenir à ses besoins, précise encore le MPC. Ce dernier a transmis le dossier au Tribunal pénal fédéral.

La présomption d'innocence prévaut pour les trois.

