Eva Herzog est candidate à la succession de Simonetta Sommaruga

La conseillère aux Etats Eva Herzog se porte candidate pour succéder à Simonetta Sommaruga. Après le sénateur zurichois Daniel Jositsch mardi et la conseillère d'Etat bernoise Evi Allemann mercredi soir, la Bâloise est la troisième candidate à sortir du bois.

De nombreuses femmes, pressenties pour reprendre le siège de la Bernoise, ont renoncé à se lancer dans la course, à l'image de la conseillère nationale Flavia Wasserfallen (BE) et de l'ancienne conseillère aux Etats Pascale Bruderer (AG).

Les conseillères d'Etat vaudoises Rebecca Ruiz et Nuria Gorrite ont préféré poursuivre leur mandat. Idem pour la conseillère d'Etat zurichoise Jacqueline Fehr, les conseillères nationales Nadine Masshardt (BE) et Priska Seiler-Graf (ZH) et la conseillère aux Etats Marina Carobbio (TI).

/ATS