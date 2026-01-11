Evénements d'Albert Rösti annulés lundi en raison d'une maladie

L'agenda du conseiller fédéral Albert Rösti a été annulé lundi en raison d'une infection gastro-intestinale ...
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

L'agenda du conseiller fédéral Albert Rösti a été annulé lundi en raison d'une infection gastro-intestinale. La conférence de presse à laquelle il devait défendre le non à l'initiative pour un fonds climat est notamment concernée.

Un remplacement à court terme de M. Rösti n'est pas nécessaire, a indiqué à Keystone-ATS Franziska Ingold, porte-parole du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Le ministre souffre d'une infection gastrique.

La conférence de presse annulée lundi matin se tiendra à une date ultérieure.

/ATS
 

