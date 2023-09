Feu vert du Parlement au crédit de 2,6 milliards pour le déminage

Le déminage complet de l’ancien dépôt de munitions de Mitholz (BE) est acquis. Le Conseil des Etats a entériné mardi sans opposition le crédit de 2,59 milliards de francs sollicité par le Conseil fédéral. Il estime cette solution comme la plus sûre et la plus durable.

Le dépôt situé à Mitholz, dans l'Oberland bernois, a explosé en 1947, détruisant des dizaines de maisons et faisant neuf morts. En 2018, le Département fédéral de la défense (DDPS) a annoncé sur la base d'un nouveau rapport, que les risques étaient plus élevés que ce que l'on pensait et qu'il fallait évacuer le village.

Il reste quelque 3500 tonnes de résidus d'explosifs, de débris et de munitions brutes, selon le DDPS. Problème, des incertitudes subsistent sur leur emplacement, leur dispersion et leur état.

La situation actuelle dans l'installation et dans le cône d'éboulis représente un risque inacceptable, a indiqué pour la commission Olivier Français (PLR/VD). L'évacuation complète est surtout nécessaire en raison des risques de pollution de la nappe phréatique.

/ATS