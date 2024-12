Figure romande du non à l'EEE, Martin Chevallaz est décédé

Ancienne personnalité politique vaudoise, Martin Chevallaz est décédé jeudi à l'âge de 76 ans, indique samedi la page des avis mortuaires du quotidien 24 Heures. Ce militaire de carrière était le fils de l'ancien conseiller fédéral Georges-André Chevallaz.

Officier général et 'ancien commandant brigade infanterie 2', comme l'indique l'avis mortuaire, Martin Chevallaz avait connu une vie politique remuante puisqu'il était passé par le parti radical et l'UDC avant de fonder la section vaudoise du Parti bourgeois et démocratique (PBD) en 2011. Il avait par la suite retrouvé les rangs de l'UDC, notamment en tant que conseiller communal à Epalinges.

Anti-européen convaincu, l'homme avait été vice-président de l'Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN), dont il avait dirigé la campagne romande contre l'Espace économique européen (EEE) lors de la votation fédérale du 6 décembre 1992.

Martin Chevallaz avait également siégé sous la bannière UDC au Grand Conseil vaudois entre 2002 et 2006.

/ATS