Filles et femmes droguées et violées en Thurgovie: 15 ans de prison

La justice thurgoviennne condamne un homme de 39 ans à 15 ans de prison pour avoir abusé sexuellement de huit femmes et de sept filles après les avoir droguées. Elle le reconnaît coupable de viols et d'actes d'ordre sexuels avec des enfants.

Dans son jugement rendu public jeudi, le Tribunal de district de Frauenfeld a suivi sur toute la ligne le réquisitoire des deux représentantes du Ministère public. Ainsi, il a aussi prononcé une expulsion du territoire suisse durant 15 ans contre le prévenu originaire d'Amérique latine. La défense avait demandé que la peine n'excède pas sept ans de prison.

Durant plusieurs années, l'accusé a ajouté de la kétamine, un anesthésiant, dans des boissons consommées par des femmes et des enfants de son entourage, avant d'abuser sexuellement de ses victimes inconscientes et de filmer ses abus, selon l'acte d'accusation. Sa plus jeune victime avait 4 ans.

L'accusation lui reprochait aussi la consommation de pornographie illégale, mettant en scène des enfants ou des animaux.

