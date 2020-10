Fin de l'heure d'été: retour à l'heure normale dès dimanche

La nuit prochaine, on gagnera une heure de sommeil: à 03h00, il faudra reculer les horloges à 02h00 en Suisse et dans de nombreux pays d'Europe. Dans plusieurs d'entre eux, des voix s'élèvent pour revenir sur ce système.

Le changement dʼheure à fin octobre est souvent associé au passage à l'heure d'hiver. 'Mais en réalité, il n'y a que le temps normal et lʼheure d’été', souligne l'Institut fédéral de métrologie (METAS) dans un communiqué mardi. Cette nuit, on revient donc à lʼheure normale, lʼheure dʼEurope centrale qui est effective en Suisse depuis plus de 125 ans.

L'heure d'été existe en Suisse depuis 1981. Elle avait été introduite pour harmoniser les horloges helvétiques avec celles des pays voisins. 'Cette décision a surtout été motivée par des raisons économiques', note le METAS, puisqu'une différence temporelle peut avoir des conséquences sur les transactions commerciales ou les transports, par exemple. Sans compter l'aspect pratique pour les frontaliers.

L’éventuelle abolition du changement d’heure annuel fait actuellement l’objet de discussions politiques, en Suisse mais aussi au sein de l'Union européenne. En mars 2019, le Parlement européen avait demandé que le passage à l'heure normale soit supprimé dès 2021. Toutes les décisions n’ont toutefois pas encore été prises, tant sur le plan de lʼUnion européenne que dans chaque Etat.

Echec de l'initiative

En Suisse, un comité dirigé par la conseillère nationale Yvette Estermann (UDC/LU) et Armin Capaul, père de l'initiative des vaches à cornes, avait lancé une initiative pour abolir le changement d'heure. Mais elle n'aboutira pas. Deux mois avant le délai, elle n'a récolté que la moitié des 100'000 signatures nécessaires, a indiqué Yvette Estermann à Keystone-ATS.

La Lucernoise aurait voulu imposer l'heure d'hiver durant toute l'année. La crise du coronavirus a mis des bâtons dans les roues de son texte. 'Les gens ont actuellement d'autres problèmes.'

Jusqu’à nouvel avis, la réglementation actuelle reste en vigueur, souligne le METAS. Le dimanche 28 mars 2021, nous passerons donc de nouveau à l’heure d’été.

/ATS