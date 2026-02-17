Fin des perturbations ferroviaires entre Lausanne et Renens

Les perturbations ont pris fin tôt mercredi matin sur la ligne ferroviaire entre Lausanne et Renens (VS), après l'incendie de câbles électriques dimanche. Les trains circuleront à nouveau selon l'horaire à partir de 04h00, annoncent les CFF sur leur site en ligne.

Le trafic ferroviaire a été très perturbé lundi et mardi entre Renens et Lausanne en raison de l'incendie. Les CFF avaient mis en place un dispositif exceptionnel entre les deux villes, à savoir des trains spéciaux toutes les 30 minutes et des bus de remplacement toutes les quinze minutes.

Selon les premières informations à disposition des CFF, 40 câbles électriques s'étaient embrasés dimanche soir à la gare de Lausanne à la suite d'un lancer d'un engin pyrotechnique depuis un train de supporters du FC Servette. Au total, les équipes des CFF ont dû reconnecter quelque 1000 fils.

Clubs sanctionnés

Une enquête pénale a été ouverte pour identifier les auteurs des dégradations en gare. Ils encourent des poursuites pénales et des sanctions administratives.

Les cantons de Vaud et Genève et la ville de Lausanne ont également annoncé des sanctions à l'encontre des supporters dans le cadre du régime Progresso, le mécanisme cantonal de sanctions en cascade contre la violence dans le sport.

Le Servette FC est frappé d'une sanction de niveau 2: contrôles renforcés par vidéosurveillance lors des deux prochains matchs et obligation de dialoguer avec les autorités pendant trois rencontres. Le Lausanne-Sport écope, lui, d'une sanction de niveau 1, impliquant un dialogue obligatoire avec les autorités avant et après chaque match sur les trois prochaines parties.

/ATS