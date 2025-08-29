Financement transitoire de la 13e rente via la TVA

Si le versement de la 13e rente AVS a été largement soutenu par le Parlement, son financement ...
Financement transitoire de la 13e rente via la TVA

Financement transitoire de la 13e rente via la TVA

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Si le versement de la 13e rente AVS a été largement soutenu par le Parlement, son financement fera débat. Contrairement au Conseil des Etats, la commission de la sécurité sociale du National privilégie une source de financement unique: la TVA.

La 13e rente sera versée à partir de décembre 2026. Les coûts supplémentaires pour l’AVS sont estimés à près de 4,2 milliards de francs en 2026. Pour financer ces nouvelles dépenses, le Conseil fédéral mise sur un relèvement de la TVA de 0,7 point de pourcentage.

Une option suivie par la commission de la sécurité publique du National. Mais cette hausse ne doit être que temporaire. En effet, le déficit de répartition de l'AVS est mieux que prévu. Un financement transitoire jusqu'à la fin 2030 est donc suffisant, indiquent vendredi les services du Parlement.

Par 20 voix contre 5, la commission propose en outre de renoncer à la réduction de la contribution de la Confédération à l’AVS proposée par le Conseil fédéral. L’objet est prêt pour la session d’automne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Vers des prestations de l'AVS moins dépendantes de l'état civil

Vers des prestations de l'AVS moins dépendantes de l'état civil

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 17:07

Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes à Lausanne

Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes à Lausanne

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 17:01

Août 2025 est le huitième mois le plus chaud

Août 2025 est le huitième mois le plus chaud

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 16:59

Genève interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique

Genève interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 15:33

Articles les plus lus

Valais: demande pour supprimer les meutes du Simplon et Chablais

Valais: demande pour supprimer les meutes du Simplon et Chablais

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 14:31

Genève interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique

Genève interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 15:33

Financement transitoire de la 13e rente via la TVA

Financement transitoire de la 13e rente via la TVA

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 16:47

Août 2025 est le huitième mois le plus chaud

Août 2025 est le huitième mois le plus chaud

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 16:59

Les douaniers suisses saisissent un python royal au Tessin

Les douaniers suisses saisissent un python royal au Tessin

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 11:19

Le cannabis pourrait être légalisé en Suisse

Le cannabis pourrait être légalisé en Suisse

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 11:27

Des projets suisses qui amènent une « plus-value » pour l'Ukraine

Des projets suisses qui amènent une « plus-value » pour l'Ukraine

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 12:37

Valais: demande pour supprimer les meutes du Simplon et Chablais

Valais: demande pour supprimer les meutes du Simplon et Chablais

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 14:31