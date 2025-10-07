Flottille pour Gaza: les dix derniers Suisses expulsés d'Israël

Les dix derniers participants suisses à la flottille pour Gaza ont été expulsés d'Israël vers ...
Photo: KEYSTONE/PIERRE ALBOUY

Les dix derniers participants suisses à la flottille pour Gaza ont été expulsés d'Israël vers la Jordanie mardi. L'ambassade de Suisse à Amman accueille ces personnes à la frontière et organise leur hébergement et leur voyage vers la Suisse, qui aura lieu mercredi.

/ATS
 

