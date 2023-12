Fort danger d'avalanche du Valais à Glaris

L'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) signale dimanche un danger 'fort' d'avalanche de degré 4 du Valais jusqu'aux Alpes glaronaises. Ailleurs, le degré de danger 2 à 3 prévaut sur une grande partie des Alpes, écrit le SLF.

Sur la crête nord des Alpes et en Valais, le danger d’avalanche augmentera encore un peu mardi à l'intérieur du degré 4 (fort).

Neige fraîche

Jusqu'à lundi après-midi au-dessus de 2500 m environ, entre 40 et 70 cm de neige vont tomber sur la crête nord des Alpes, Bas-Valais et vallées de la Viège.

De 20 à 40 cm sont prévus ailleurs en Valais et dans la région du Gothard, sur les sommets les plus élevés et depuis le Prättigau jusque dans la vallée de Samnaun.

En plaine et dans le Jura, la pluie va continuer de tomber.

/ATS