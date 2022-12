Fribourg: La Poya pourra accueillir 750 requérants dès janvier

Quelque 750 personnes pourront être accueillies à la caserne de la Poya à Fribourg, récemment abandonnée par l'armée. Le lieu sera utilisé temporairement pour faire face à l’afflux de requérants d’asile en Suisse et des personnes qui fuient la guerre en Ukraine.

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et le canton de Fribourg installeront respectivement un centre fédéral d’asile (CFA) et un foyer d’hébergement cantonal, ont indiqué mercredi à la Poya les partenaires, dont les conseillers d'Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens (formation) et Philippe Demierre (affaires sociales).

La capacité totale du site est de 750 places, soit 500 places pour le SEM et 250 pour le canton. Les lieux seront clairement séparés par les soins du secrétariat d'Etat. L’exploitation par le SEM est prévue à partir du 9 janvier, avec un accueil progressif des requérants d’asile et des ressortissants ukrainiens selon le besoin.

/ATS