Fribourg: dépôt des signatures contre l'assainissement des finances

Le SSP, la FEDE, les Vert-e-s et le PSF ont remis mardi à la Chancellerie d'Etat fribourgeoise 11'756 signatures en lien avec le référendum contre la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE). En cas d'aboutissement, la votation se déroulera le 26 avril.

La récolte a rencontré un 'immense succès', ont relevé la coalition des référendaires, sachant que 6000 paraphes étaient requis. La LAFE est la partie de la compétence du Grand Conseil du programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE).

Ce dernier vise à réaliser des économies de 400 millions entre 2026 et 2028. Les partis et syndicats s’opposent à la 'cure d’austérité' voulue par le Conseil d'Etat et la majorité de centre-droit d'un Grand Conseil qui a voté la LAFE en octobre.

L'objectif vise à contenir les charges et à garder le budget à l’équilibre imposé par la Constitution. Le canton a entamé 2026 sans budget, l'exécutif ayant retiré son projet à l'annonce du référendum lancé par le PS. Seules les dépenses jugées 'indispensables' sont accordées jusqu’au verdict des urnes.

/ATS