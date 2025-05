Fribourg: électrification et nouveau visuel des voitures de police

L'Etat de Fribourg veut électrifier la moitié du parc de véhicules de sa police cantonale d'ici à 2030. Une voiture d'intervention électrique est en phase de test, alors que des bornes de recharge seront installées sur les sites des forces de l'ordre.

La mesure permettra de diminuer 'sensiblement' les émissions de CO2 de l’administration cantonale, ont indiqué mardi à Granges-Paccot le président du Conseil d'Etat Jean-François Steiert, chargé de l'environnement, et son collègue Romain Collaud, chargé de la sécurité. Un nouveau visuel des véhicules sera également proposé.

La Police cantonale possède 270 véhicules, dont 95% à composante thermique. Ses collaborateurs parcourent plus de 3,3 millions de km chaque année dans le cadre de prestations, d'interventions, d'enquêtes et de prévention. Les émissions sont estimées à plus 1000 tonnes de CO2.

Soit 17% des émissions directes de l’administration cantonale. Pour financer le projet, le gouvernement avait ouvert un crédit initial de 678'400 francs pour les années 2024 et 2025.

/ATS