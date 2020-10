Fribourg étend le port du masque face au bond de cas positifs

Le canton de Fribourg étend à partir de samedi l'obligation de porter le masque à tous les lieux fermés accessibles au public. Il exige aussi un système de traçage performance avec QR Code pour les établissements publics.

'La situation alarmante a nécessité une réunion extraordinaire du Conseil d'Etat jeudi', a expliqué vendredi à Granges-Paccot sa présidente Anne-Claude Demierre, en charge de la santé. Fin août, le port du masque avait été rendu obligatoire dans les commerces ainsi pour les serveurs dans les établissements publics.

'Le contexte s'est péjoré avec 158 cas positifs pour la seule journée de jeudi et 499 cas sur les quatre premiers jours de la semaine', a ajouté Anne-Claude Demierre. Le district de la Sarine, autour de Fribourg, est le plus touché. Fêtes, activités de loisirs, bars, clubs de sport et institutions sont les principaux foyers.

/ATS