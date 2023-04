Fribourg veut une loi sur la protection de la population moderne

Le Conseil d'Etat fribourgeois veut moderniser la loi cantonale sur la protection de la population (LProtPop). Le texte mis en consultation répond à la succession des crises et vise à s'adapter à l'évolution des structures organisationnelles des partenaires.

'Les crises et catastrophes n'ont pas manqué depuis 2018, année des premières réflexions touchant à la révision', a dit jeudi à Fribourg le conseiller d'Etat Romain Collaud. 'Le processus long a permis de tirer le maximum de leçons', a précisé le magistrat à la tête de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS).

'Longtemps, le domaine a constitué le parent pauvre de la sécurité, avec des catastrophes qui ne survenaient jamais', a décrit Romain Collaud. 'Aucun plan ne résiste au premier contact avec l'ennemi', a-t-il noté, en citant le maréchal prussien von Moltke. La révision législative totale concerne un texte entré en vigueur en 2008.

Les crises se sont succédé à partir de 2020, avec la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine causée par la Russie, en passant par les canicules, les sécheresses et les crues. L’avant-projet résulte donc des expériences les plus récentes des cinq partenaires de la protection de la population, a relevé le conseiller d'Etat.

