Fusion entre Monthey et Collombey-Muraz soumise aux urnes en 2022

Le projet de fusion entre les communes valaisannes de Collombey-Muraz et de Monthey dans le Chablais sera soumis à la population le 15 mai 2022. En cas de oui, il permettrait de créer une ville d’environ 27'000 habitants.

'Les exécutifs de Collombey-Muraz et de Monthey se sont prononcés en faveur de la poursuite du projet de fusion', indiquent mercredi les deux communes dans un communiqué commun. Les collaborations entre les deux municipalités, toutes deux saines financièrement, sont 'déjà fortes' et leurs deux territoires imbriqués, relèvent-elles également pour expliquer leur volonté d'aller de l'avant avec ce projet.

Celui-ci 'permettra également d'offrir un service à la population encore plus performant, avec les forces vives à disposition dans les deux communes actuelles', estiment les deux conseils communaux. Si le projet de fusion devait aboutir, il permettrait de créer une ville d’environ 27'000 habitants, ce qui en ferait la deuxième du canton après la capitale et la dixième de Suisse romande.

Depuis 2017

Le projet de fusion de Collombey-Muraz et de Monthey est en cours d’élaboration depuis 2017. Une première étude d’opportunités et de risques (2017 et 2018) puis un pré-rapport de fusion ainsi qu’un pré-rapport financier (2019 et 2020) ont été réalisés.

Le projet s'est aussi appuyé sur les conclusions tirées de plusieurs ateliers citoyens organisés fin 2019 ainsi qu’un sondage réalisé auprès de la population des deux communes en mars 2020. Lors de ce sondage, les habitants de Monthey se disaient à 72,37% pour le projet de fusion. Ceux de Collombey-Muraz, à 52,83%. Environ 5% des répondants étaient encore indécis.

Une campagne d’information débutera en automne 2021. Le sujet sera soumis aux Conseils généraux début 2022. La votation populaire suivra le 15 mai 2022.

