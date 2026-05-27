G7: le Conseil d'Etat genevois impose un parcours aux manifestants

Le Conseil d'Etat genevois a délivré une autorisation pour la manifestation anti-G7 du 14 juin ...
G7: le Conseil d'Etat genevois impose un parcours aux manifestants

G7: le Conseil d'Etat genevois impose un parcours aux manifestants

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le Conseil d'Etat genevois a délivré une autorisation pour la manifestation anti-G7 du 14 juin, mais il impose un parcours. Interrogée par Keystone-ATS, la coalition No G7 doit encore se prononcer.

Mercredi, le gouvernement a dévoilé un tracé entièrement sur la rive droite, comme le gouvernement l'avait déjà annoncé il y a une semaine. Désormais, le parcours exact est connu et empruntera des grands axes. Il partira à 16h00 du parc Mon Repos en direction du quai du Mont-Blanc, avant de rejoindre la rue de la Servette, puis la rue Hoffmann, la Place des Nations et un retour au parc Mon Repos.

Il permet de prendre en considération 'les risques identifiés', 'les contraintes opérationnelles' et 'la sécurisation' liée aux délégations du G7, a affirmé à la presse la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast.

En revanche, un village alternatif au parc des Cropettes est exclu par le gouvernement. Le Sommet du G7 doit avoir lieu du 15 au 17 juin à Evian (F).

/ATS
 

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