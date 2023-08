Genève, capitale canine mondiale pendant quatre jours

Près de 21'500 chiens de race ont investi Palexpo à Genève entre mercredi et dimanche à l'occasion du World Dog Show 2023. Ce championnat du monde, qui se tient pour la première fois en Suisse, consacre les plus beaux chiens dans différentes catégories.

Samedi matin, alors que la canicule a cédé la place à la pluie, l'odeur ne trompe pas: les halles 5 et 6 de Palexpo grouillent de chiens. Les éleveurs ont préparé leurs protégés pour ce rendez-vous incontournable du milieu canin.

Ces professionnels sont habitués à ces manifestations XXL. La mise en place est bien rodée. Ils sortent leurs cages ou leurs enclos pliants et déploient les tables hautes pour les dernières retouches: un coup de brosse, un séchage au linge ou un coup de ciseau pour dompter des poils récalcitrants.

Des costumes

Les chiens sont bichonnés et les éleveurs se mettent sur leur 31 pour défiler sur les rings. Des spécialistes du Bouvier Bernois, une des neuf races d'origine suisse, ont ainsi sorti les costumes traditionnels bernois. D'autres, plus excentriques, ont revêtu des tailleurs à paillettes et des costumes trois pièces.

Les 160 juges internationaux notent chaque détail. Ils observent les chiens à l'arrêt mais aussi au trot pour évaluer la fluidité du mouvement. L'implantation des oreilles, la poitrine, la couleur des yeux, la dentition ou encore l'écartement des pattes: tout est passé au crible. Le verdict est accueilli par des cris de joie ou des torrents de larmes, à l'instar de cette éleveuse roumaine, dont le chien n'a pas obtenu les faveurs des juges.

'Mon chien stupide'

Cette épreuve ne fait pas peur à un éleveur au brushing impeccable venu de Lorraine (F) pour présenter ses quatre chiens de la race Bulldog Continental, également une race d'origine suisse. 'Les quatre ont décroché des titres de champions du monde dans leur catégorie', raconte-t-il fièrement. Il a fait le déplacement jusqu'à Genève en camping car où il dort avec ses bouledogues.

Une autre éleveuse, arrivée vendredi soir depuis la Seine-et-Marne (F), a présenté son Mâtin de Naples, un chien imposant de plus de 75 kilos. 'Vous connaissez le film 'Mon chien stupide' d'Yvan Attal?', demande l'éleveuse. 'Eh bien, c'est mon chien qui a poussé le réalisateur à choisir cette race pour le film', se réjouit-elle.

Déjà en 2013

Au total, 350 races sont présentes au World Dog Show, qui est organisé par la Société vaudoise de cynologie. Palexpo qui avait déjà accueilli le European Dog Show en 2013, bénéfice d'une solide expérience en logistique canine. Des toilettes géantes pour chiens ont été installées à l'extérieur avec du gravier et du sable.

Le concours, qui est ouvert au public, se termine dimanche avec la désignation des plus beaux chiens du monde. Ce prix est une consécration pour un éleveur et lui permet de valoriser son élevage.

/ATS