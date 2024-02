Genève: conférence internationale sur la prévention de la démence

Genève accueillera jeudi la Conférence internationale sur les 'dementia Brain Health Services' (dBHS) pour la prévention de la démence. Des médecins évoqueront cette approche qui révolutionnera les soins en traitant les personnes qui n’ont pas encore de troubles.

Cet événement est organisé par les Centres de la mémoire du CHUV et des HUG. Les futurs dBHS proposeront une démarche totalement innovante : mettre en place un parcours de prévention chez des personnes en bonne santé sans troubles de la mémoire, écrivent les HUG et le CHUV dans un communiqué commun.

Celui-ci consiste à déterminer, au niveau individuel, quelles sont les personnes à haut risque de développer une démence, avant même que cette dernière ne se manifeste. L’objectif est de mettre ainsi en œuvre des interventions efficaces pour prévenir l’apparition des toutes premières pertes de mémoire.

Aujourd’hui, les cliniques de la mémoire ont pour objectif de diagnostiquer et de se concentrer sur le traitement de la maladie d’Alzheimer ou des affections apparentées. Elles incluront désormais les personnes qui ne présentent aucun signe de déficit de mémoire ou de démence, mais qui souhaitent préserver ou renforcer leur mémoire et la santé de leur cerveau.

Nouvelle ère

Cette nouvelle approche est rendue vraisemblable grâce à la démonstration de l’efficacité des anticorps monoclonaux anti-amyloïde, la protéine responsable de la perte de neurones et de synapses dans le cerveau. Les études démontrent qu’il est possible d’agir efficacement sur la cause primaire de la maladie d’Alzheimer chez des personnes avec une démence, suggérant ainsi la possibilité de la prévenir avant même que la démence ne se déclare.

Il devient alors essentiel de discerner quelles seront les personnes susceptibles de développer de telles pathologies, c’est-à-dire les personnes à haut risque, pour pouvoir intervenir très tôt dans le processus.

Expériences pilote

Le 8 février, la conférence du matin sur le campus Biotech sera ouverte au public en présentiel ou en ligne, sur inscription préalable. Les intervenants détailleront les fondements des dBHS basés l’évaluation des facteurs de risque chez la personne qui consulte (gènes, styles de vie, présence de certaines protéines), la communication de ces facteurs de risque, leur réduction et l’amélioration de la mémoire.

Les sessions de l’après-midi, réservées au public professionnel, consisteront en la présentation d’expériences pilotes de dBHS dans plusieurs villes européennes telles que Genève, Amsterdam, Barcelone, Cologne, Edimbourg, Stockholm, Monza, Paris ainsi que New-York. L’évènement sera complété par une table ronde.

https://centre-memoire-hug.mynelis.com/extranet/public/events/1

/ATS