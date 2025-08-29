Genève interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique

Les cigarettes électroniques à usage unique, aussi appelées 'puffs', seront interdites à la ...
Genève interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique

Genève interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Les cigarettes électroniques à usage unique, aussi appelées 'puffs', seront interdites à la vente à Genève. Le Grand Conseil a adopté vendredi à la quasi unanimité une loi en ce sens, en l'accompagnant d'une clause d'urgence pour une entrée en vigueur immédiate.

'Ces produits, qui sont conçus pour attirer les jeunes, sont une honte', a lancé la socialiste Jennifer Conti. Tous les députés ont dénoncé les méfaits des puffs au niveau de la santé publique. Le Grand Conseil a aussi fustigé les effets catastrophiques de ces cigarettes électroniques jetables sur l'environnement.

Le Valais a déjà interdit la vente des puffs. Cette mesure a été contestée par une multinationale qui vend des cigarettes au Tribunal fédéral. Le Jura et Berne vont aussi dans la direction d'une interdiction. Une motion en ce sens a aussi été adoptée par le Parlement fédéral. Une adaptation de la loi fédérale est attendue.

/ATS
 

Actualités suivantes

Valais: demande pour supprimer les meutes du Simplon et Chablais

Valais: demande pour supprimer les meutes du Simplon et Chablais

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 14:31

Des projets suisses qui amènent une « plus-value » pour l'Ukraine

Des projets suisses qui amènent une « plus-value » pour l'Ukraine

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 12:37

Le cannabis pourrait être légalisé en Suisse

Le cannabis pourrait être légalisé en Suisse

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 11:27

Les douaniers suisses saisissent un python royal au Tessin

Les douaniers suisses saisissent un python royal au Tessin

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 11:19

Articles les plus lus

Toutes les opérations dans le Valais romand s'effectueront à Sion

Toutes les opérations dans le Valais romand s'effectueront à Sion

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 10:59

Les douaniers suisses saisissent un python royal au Tessin

Les douaniers suisses saisissent un python royal au Tessin

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 11:19

Le cannabis pourrait être légalisé en Suisse

Le cannabis pourrait être légalisé en Suisse

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 11:27

Des projets suisses qui amènent une « plus-value » pour l'Ukraine

Des projets suisses qui amènent une « plus-value » pour l'Ukraine

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 12:37

Toutes les opérations dans le Valais romand s'effectueront à Sion

Toutes les opérations dans le Valais romand s'effectueront à Sion

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 10:59

Les douaniers suisses saisissent un python royal au Tessin

Les douaniers suisses saisissent un python royal au Tessin

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 11:19

Le cannabis pourrait être légalisé en Suisse

Le cannabis pourrait être légalisé en Suisse

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 11:27

Les recettes des partis ont légèrement diminué

Les recettes des partis ont légèrement diminué

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 13:51