Genève : les HUG recherchent du personnel en renfort

Aux Hôpitaux universitaires de Genève, le nombre de patients atteints du Covid-19 augmente rapidement. Pour faire face à la situation, un appel à des soignants volontaires est lancé.

Les HUG lancent un appel à leurs collaborateurs récemment retraités ou en congé sans salaire à rejoindre les équipes de l'hôpital. L'institution signale avoir mis en place un dispositif d’appels à candidatures pour du personnel médical, soignant et administratif.

'Il est hautement probable que le pic des 550 patients Covid positif hospitalisés que nous avions enregistré lors de la première vague, sera largement dépassé dans les jours qui viennent', a expliqué Bertrand Levrat, directeur général des HUG, dans un communiqué de presse. 'Nous anticipons que le nombre de lits et de professionnels nécessaires pour soigner les patients Covid et non-Covid sera très supérieur à ce que nous avons connu ce printemps', a-t-il ajouté.

Vendredi, Genève a renforcé ses mesures sanitaires afin de freiner la propagation du Covid-19. Les regroupements de plus de 5 personnes sont interdits dans l'espace public. La jauge pour les rassemblements privés est également abaissée à 5 personnes maximum.

Dans le rapport hebdomadaire concernant la semaine dernière, publié jeudi par l'OFSP, le nombre de nouveaux cas confirmés en laboratoire a de nouveau plus que doublé par rapport à la semaine précédente. Tous les cantons ont dépassé le seuil des 60 nouvelles infections pour 100'000 habitants. En tête figurent le Valais et le Jura avec plus de 500 nouvelles infections pour 100'000 habitants. Appenzell Rhodes-Intérieures, Genève et Schwyz ont dépassé la barre des 400.

