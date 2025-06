Genève: les jeunes femmes premières victimes des violences de genre

A Genève, les jeunes femmes restent particulièrement exposées aux violences sexistes et sexuelles dans l'espace public. Parmi les 18-24 ans, trois sur quatre avouent avoir été victimes de comportements agressifs, inappropriés ou violents au cours des 12 derniers mois.

Le constat ressort d'une enquête du bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences du canton de Genève (BPEV), rendue public mardi. La rue, les transports en commun et les lieux festifs sont les principaux endroits où surviennent ces violences qui peuvent aller du regard appuyé à des attouchements, voire plus grave.

Ce chiffre est proprement inacceptable, a souligné devant les médias la conseillère d'Etat genevoise Nathalie Fontanet. Les auteurs de ces violences de rue sont le plus souvent des hommes inconnus des victimes. Suite à des violences, une femme sur trois dit avoir modifié son comportement dans l'espace public.

Les femmes jeunes et les personnes homosexuelles sont également les principales cibles de violences liées au genre dans le cadre professionnel.

