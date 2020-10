Face à la hausse des cas positifs et des hospitalisations dus au Covid-19, le canton de Genève limite les manifestations privées à 100 personnes maximum. L'organisateur d'une fête privée de plus de 15 personnes devra établir la liste des participants.

'Les manifestations privées qui rassemblent 16 à 100 personnes sont les plus préoccupantes, car il n'y a pas de respect des distances', a déclaré mercredi devant les médias le conseiller d'Etat Mauro Poggia, en charge de la Santé. L'organisateur d'un mariage, baptême ou anniversaire devra garantir le respect des mesures usuelles, le port du masque et interdire toute consommation, sauf à des places assises non interchangeables.

Il devra encore collecter l'identité de chaque participant et tenir la liste à disposition du médecin cantonal pendant quatorze jours, afin de permettre le traçage, en cas de contamination. Il risque jusqu'à 30'000 francs d'amende s'il n'a pas respecté les mesures.

En outre, le respect des mesures de prévention usuelles devra être assuré pour les manifestations privées rassemblant jusqu'à 15 personnes, comme les dîners de famille ou entre amis. Le Conseil d'Etat a aussi décidé mercredi de limiter les rassemblements à 15 personnes dans l'espace public.

Ces mesures entrent en vigueur immédiatement et seront valables jusqu'au 16 novembre, date à laquelle l'ensemble des mesures seront revues. Les mariages et autres fêtes de plus de 100 personnes déjà organisées pourront avoir lieu jusqu'à ce week-end, a fait savoir M. Poggia.

