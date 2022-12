Genève renoue avec les festivités de l'Escalade après la pandémie

Après deux ans d'attente dus à la pandémie de Covid-19, la population genevoise a célébré le 420e anniversaire de l'Escalade ce week-end. La foule a répondu présent dimanche soir pour assister au grand cortège historique dans la vieille ville de Genève.

Le coup d'envoi des festivités a été donné vendredi avec le cortège en hommage aux victimes de l'Escalade. Dès lors, la Cité de Calvin a basculé à l'aube du 17e siècle. Le public a ainsi pu redécouvrir dans les rues genevoises les figurants en armes, les armures, les piques et les hallebardes, les mousquets, le fameux canon 'Falco' ou encore les trompettes, les fifres et les tambours.

Ouvert exceptionnellement pour l'occasion, le passage Monnetier a fait le plein de curieux. Les visiteurs ont pu emprunter cette voie secrète dans la vieille ville qui se faufile entre les habitations. Ces animations sont organisées chaque année par la Compagnie 1602, la plus grande et la plus ancienne société historique de Suisse.

La foule au rendez-vous

Point d'orgue de ce week-end de commémoration, le traditionnel cortège historique, l'un des plus grands du genre en Europe, a attiré la foule. Massée dans les rues genevoises, elle n'a pas eu peur de braver le froid glacial pour admirer le défilé en costumes d'époque.

A la lumière des torches, le public a pu apprécier le détail et la beauté des costumes, dont celui de la Mère Royaume, avec sa coiffe caractéristique. Certains passants ont entonné l'hymne 'Cé qu'ê l'ainò', qui remercie Dieu d'avoir aidé les Genevois à repousser les troupes du Duc de Savoie.

Un incident s'est néanmoins produit avant le départ du cortège. Le Service d’Incendie et de Secours de Genève (SIS) a dû intervenir pour un cheval couché au sol dans la commune de Lancy. Le cavalier n'est pas blessé. Six sapeurs-pompiers professionnels avec deux engins (dont un camion pont équipé d'une grue) ont été engagés pour soulever l'animal. Le cheval a été ramené à son manège de Troinex.

Ce 420e anniversaire de l'Escalade était le dernier d'Eric Fillettaz en tant que commandant des Arquebusiers. Après 25 ans de service, il a remis cette fonction à son fils Didier.

Une bataille épique

Pour mémoire, en 1602, dans la nuit du 11 au 12 décembre, Charles Emmanuel 1er, duc de Savoie, veut reprendre la prospère Genève, acquise à la foi protestante depuis 1536. Il lance son armée pour prendre la cité par surprise.

Munis d'échelles, 2000 Savoyards tentent d'escalader les murailles de la ville. Une sentinelle près du poste de la Monnaie réussit cependant à donner l'alerte et à réveiller les habitants, qui prennent alors les armes. Les combats sont acharnés.

De sa fenêtre, Dame Royaume ébouillante un assaillant de sa marmite de soupe aux légumes. Son courage est désormais célébré chaque année par des marmites en chocolat remplies des légumes en massepain et de pétards.

Les Savoyards seront finalement repoussés. La bataille a fait 18 victimes côté genevois.

