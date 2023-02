Grand cortège des enfants au carnaval de Bâle

Les enfants étaient les rois du carnaval mardi après-midi à Bâle. Comme les adultes un jour plus tôt, ils ont défilé costumés et masqués dans les rues et sur les places de la cité rhénane. Des dizaines de milliers de spectateurs ont assisté au cortège malgré le froid.

Les enfants ont défilé avec leurs petits chars pendant trois heures dans le froid et sous un ciel gris. Ils ont distribué des fruits et des sucreries aux spectateurs qu'ils ont copieusement arrosés de confettis.

Lundi après-midi, une femme a dû être réanimée et transportée à l'hôpital. Le grand cortège a été stoppé pendant une quinzaine de minutes afin de permettre aux secours d'intervenir, a indiqué mardi le département de la sécurité de Bâle-Ville. La police est aussi intervenue pour des 'petites bagarres' dans la nuit de lundi à mardi.

La fête se poursuit jusqu'à jeudi au petit matin. Le carnaval de Bâle est le plus important de Suisse. Il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2017.

/ATS