Grand feu d'artifice sur le Rhin pour la fête nationale à Bâle

Des dizaines de milliers de personnes ont assisté jeudi soir à Bâle au grand feu d'artifice du 1er août sur le Rhin. Avec ce spectacle dans le ciel nocturne, la ville rhénane a célébré la fête nationale dès la veille.

Jusqu'à 120'000 visiteurs étaient attendus pour la fête sur le Rhin, qui s'est déroulée par temps sec des deux côtés du Rhin. Trois ponts ont été pris d'assaut par le public.

Le point culminant de la soirée a été le feu d'artifice qui a commencé à 23 heures et a duré 16 minutes au total. Il a été tiré depuis deux bateaux en amont et en aval du pont du milieu.

Dès la fin de l'après-midi, le Rhin et la place du marché ont été le théâtre de festivités avec des bistrots, des stands de vente et de la musique live, ainsi qu'un concours de rameurs et des démonstrations de bateaux-pompes.

La grande fête de la ville sera suivie vendredi soir par la fête fédérale officielle à Bâle, sur le Bruderholz, avec un spectacle de feu et des feux d'artifice.

Le 31 juillet et le 1er août, les feux d'artifice privés ne sont autorisés à Bâle que de 18h00 à 01h00 et sont totalement interdits dans un rayon de 200 mètres des hôpitaux et des parcs animaliers.

