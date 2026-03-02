Grandson: commémoration de la bataille et réouverture du château

Grandson (VD) a commémoré lundi les 550 ans de la bataille du même nom qui a vu la victoire de Confédérés sur l'armée du Duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, le 2 mars 1476. Pour l'occasion, le château a rouvert au public après 15 ans de travaux de rénovation.

La cérémonie s'est déroulée au pied de l'édifice, en présence notamment du conseiller fédéral Ignazio Cassis, ainsi que des conseillères d'Etat Christelle Luisier, Isabelle Moret (pour Vaud) et Sylvie Bonvin-Sansonnens (Fribourg).

'Nous ne célébrons pas un affrontement guerrier, mais un pan de l'histoire suisse', a déclaré Ignazio Cassis. Christelle Luisier a, elle, relevé qu'il y a 550 ans comme aujourd'hui 'l'unité n'est pas un slogan mais une condition de survie', sachant que les Confédérés avaient vaincu une armée plus nombreuse et puissante.

A l'issue de la cérémonie, le public a pu découvrir un aperçu du monument historique rénové, ainsi que sa nouvelle exposition immersive intitulée 'Grandson: 1000 ans d'histoire'. L’inauguration pour le grand public est prévue ce week-end.

