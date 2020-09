Grève pour le climat: près de 1000 jeunes à Berne

Trois jours après le nettoyage du camp des activistes pour le climat à Berne, plus de 1000 personnes se sont à nouveau rassemblées vendredi. Cette manifestation se déroule en parallèle d'autres grèves des jeunes pour le climat sur toute la planète.

Les militants de 'Rise Up for Change' ont appelé à une grève du climat vendredi à Berne. Au début de la semaine, ils ont occupé la Place fédérale pendant 48 heures avant que la police ne les évacue.

Les manifestants se sont rassemblés vendredi après-midi sur l'Helvetiaplatz. La crise climatique ne peut être ignorée, a déclaré un orateur avant de plaider en faveur de l'urgence d'agir. Le combat continue, a-t-il dit sous un tonnerre d'applaudissements.

'Climate Justice Arena' au lieu de SRF Arena

Après la manifestation, une 'Climate Justice Arena' doit être organisée - en guise de contre-événement à l'émission alémanique 'Arena' sur la SRF. Les membres de 'Rise Up for Change' avaient décliné une invitation à l'émission parce que des politiciens qui nient les problèmes climatiques comme le conseiller national UDC zurichois Roger Köppel ont été invités.

On veut mener un débat 'sérieux et factuel' sur les revendications du mouvement ainsi que sur la politique, a déclaré 'Rise Up for Change'pour justifier sa position.

Les militants du climat du monde entier ont appelé à l'action vendredi. Selon le mouvement 'Grève étudiante pour le climat' (Fridays for Future), plus de 3000 grèves pour le climat sont prévues et plus de 400 manifestations devaient avoir lieu rien qu'en Allemagne.

La première grève scolaire pour le climat a été lancée par Greta Thunberg le 20 août 2018 devant le Parlement suédois.

