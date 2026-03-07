Guerre au Moyen-Orient: le droit international violé, dit Pfister

Le ministre suisse de la défense Martin Pfister critique les États belligérants dans la guerre au Moyen-Orient. 'Les Américains et Israël ont attaqué l'Iran par les airs, violant ainsi le droit international, tout comme l'Iran', déclare-t-il sans autre précision.

Il n'est pas exclu que l'Europe soit entraînée dans la guerre, ajoute le conseiller fédéral centriste dans un entretien diffusé par la SonntagsZeitung. 'Le danger ne se limite pas à une confrontation militaire classique, mais s'étend également à une guerre asymétrique sous forme d'attaques terroristes'.

Et 'il existe un risque d'attentats terroristes en Suisse. De plus, la guerre pourrait déclencher une vague de réfugiés, qui nous impactera', poursuit M. Pfister. Si la Suisse n'est pas directement menacée par les missiles iraniens à longue portée, des dommages collatéraux sont possibles, ajoute-t-il.

Il faut envisager la sécurité de manière globale et pas uniquement sous l'angle militaire, relève le ministre. Outre l'armée, la police et les services de renseignement jouent aussi un rôle.

/ATS