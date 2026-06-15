Hausse des infractions routières commises par mineurs en six ans

La criminalité des mineurs évolue en Suisse: alors que le nombre total de jugements stagne ...
Hausse des infractions routières commises par mineurs en six ans

Hausse des infractions routières commises par mineurs en six ans

Photo: KEYSTONE/CHRISTOF SCHUERPF

La criminalité des mineurs évolue en Suisse: alors que le nombre total de jugements stagne, les infractions au code de la route ont nettement augmenté depuis 2020. Celles liées à la drogue diminuent, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

En six ans, le nombre de jugements a progressé de 18%. La transformation la plus marquante est la forte hausse des infractions à la circulation routière (+83% entre 2020 et 2025). Les jugements fondés sur la loi sur le transport de voyageurs ont aussi progressé de manière continue (+68%). 'Ces infractions sont liées à la mobilité des jeunes et peuvent être la conséquence d’une augmentation des déplacements', note l'OFS.

Les jugements prononcés en rapport avec la loi sur les stupéfiants ont eux diminué d'environ deux tiers en six ans.

En 2025, 8542 réprimandes ont été prononcées. Depuis 2020, ces peines ont augmenté de 36% et représentent aujourd’hui plus d’un tiers de l’ensemble des sanctions prononcées, détaille l'OFS.

/ATS
 

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