Hausse des primes maladie a priori plus modérée en 2026 en Suisse

La population suisse verra à nouveau ses primes maladie augmenter en 2026. Mais cette hausse devrait plus être modérée que les +6% de l'année 2025. La Confédération reste toutefois prudente à ce stade.

L'an dernier, la hausse moyenne des primes au niveau national était de +6%. Elle était de +8,7% pour l'année 2024.

Les primes reflètent les coûts de la santé. Ces derniers continuent d'augmenter, il n'y a pas de changement de dynamique à ce niveau, a expliqué Thomas Christen, vice-directeur de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), mardi lors d'un point de presse. Et d'évoquer le vieillissement de la population et les coûts des nouveaux médicaments, entre autres causes.

+4,9% pour les coûts

C'était attendu, mais c'est tout de même 'inquiétant', selon Thomas Christen. Au premier trimestre 2025, les prestations de santé de l'assurance maladie ont augmenté par personne de 4,9%, contre une hausse de 4,7% en 2024, selon les derniers chiffres de l'OFSP. Ce chiffre pourrait baisser encore quelque peu, mais il est trop tôt pour faire une prévision concrète, a souligné Thomas Christen.

La hausse des primes devrait donc correspondre à l'augmentation prévue des coûts. A la condition que les coûts de santé en 2025 ne dépassent pas les prévisions actuelles. On peut dire, en restant prudent, que la hausse des primes maladie en 2026 devrait être un peu plus modérée qu'en 2025, a précisé Philipp Muri, responsable de division au sein de l'OFSP.

Réserves

La tendance à la baisse des réserves des assureurs, observée ces dernières années, a été stoppée en 2024. Cela devrait contribuer à une hausse plus modérée des primes. Ces réserves sont estimées à environ 7,8 milliards de francs pour 2024, soit 450 millions de francs de plus qu'en 2023.

Comme chaque année, il y aura des écarts entre les cantons et les assureurs. Ce qui est décisif également, c'est ce qu'on attendra en matière de coûts de la santé pour 2026, selon M. Muri.

Les assureurs livreront leurs prévisions à l'été, la Confédération pourra alors se prononcer plus précisément. La semaine dernière, l'institut comparatif Comparis tablait sur une hausse des primes de l'assurance maladie de 4% pour l'année prochaine.

